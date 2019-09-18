Сегодня Рада должна разблокировать подписание закона об импичменте
Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект постановления об отмене решения парламента от 10 сентября о принятии в целом как закона законопроекта об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте).
Как передает корреспондент УНИАН, если такой проект постановления будет отклонен, то это открывает возможность для председателя ВР подписать закон и передать его на подпись президенту.
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Также в сегодняшней повестке дня есть ряд законопроектов для рассмотрения в первом и втором чтениях, а также вопросы ратификации.
Во втором чтении будет рассматриваться, в частности, законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда.
Кроме того, в этом блоке есть законопроект, касающийся уменьшения давления на бизнес.
Сегодня также планируется рассмотреть проект постановления о проведении парламентских слушаний о безопасности деятельности журналистов.
Сегодняшние вопросы ратификации касаются соглашений со Швейцарией и Турцией в сфере избежании двойного налогообложения.