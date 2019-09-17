ГБР обменялось опытом с антикоррупционным бюро Польши

Делегацию Госбюро расследований пригласили в штаб-квартиру Центрального антикоррупционного бюро Республики Польша (СВА).

После успешной совместной операции по задержанию крупнейшей контрабанды сигарет из Украины в страны Евросоюза, сотрудников Государственного бюро расследований пригласили в Центральное антикоррупционное бюро Республики Польша.

Об этом в своем посте в Facebook сообщила Ольга Варченко, первый заместитель директора ГБР, которая сейчас пребывает с рабочим визитом в СВА в Варшаве.

"Встречи были очень насыщенными и информативными. Мы поделились с польскими коллегами своим опытом и наработками, а взамен получили ценные инсайты о методах работы и следственных подходах, применяемых в Центральном антикоррупционном бюро в Варшаве", - написала Варченко.

Она также подчеркнула, что этот визит – логическое продолжение тесного сотрудничества ГБР с антикоррупционными спецслужбами других государств.

"Недавно у нас уже был удачный опыт эффективного международного сотрудничества во время задержания крупной партии контрабанды сигарет из Украины в ЕС. Поэтому налаживание кооперации между ГБР и СВА в перспективе не только будет способствовать эффективной борьбе с коррупцией в Украине и Польше, но и окажет полезное влияние на антикоррупционную реформу и реализацию модернизационных мер в нашем государстве", - отметила Ольга Варченко.