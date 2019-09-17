Суд отпустил Вилкула и Колесникова на поруки действующего нардепа

Поручился за экс-нардепов внефракционный народный депутат Дмитрий Шпенов.

Жовтневый районный суд Днепра отпустил на поруки народного депутата Дмитрия Шпенова бывших народных избранников от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которые подозреваются в злоупотреблении властью.

Об этом сообщил судья-спикер суда Сергей Мельниченко.

По его словам, в ходе заседания суда, которое состоялось 16 сентября, прокуратура Днепропетровской области ходатайствовала о взятии Вилкула и Колесникова под стражу.

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«Однако в ходе заседания прокурор не доказал, что применение более мягких мер к подозреваемым не сможет предотвратить риски, то есть бегство от следствия, совершение повторного преступления и т.д.», - сказал Мельниченко.

Судья-спикер также сообщил, что Вилкул и Колесников присутствовали на заседании Жовтневого суда вместе со своими защитниками.

По словам Мельниченко, уголовное дело в отношении экс-нардепов расследуется прокуратурой. 16 сентября Жовтневый суд выбрал для них меру пресечения.

Справка УНИАН. Дмитрий Шпенов - депутат Верховнной Рады IX созыва. Был избран как беспартийный самовыдвиженец по одному из округов Днепропетровщины, внефракционный.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября прокуратурой Днепропетровской области Колесникову и Вилкулу объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). В отношении них была начата процедура розыска.

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В частности, Колесников подозревается в том, что в 2012 году в должности председателя Агентства госимущества совершил действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. По данным Генпрокуратуры, рыночная стоимость имущества на момент отчуждения составляла более 16 млн грн.

По данным следствия, Вилкул, в должности председателя Днепропетровской ОГА, на протяжении 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

16 октября 2018 года Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора о лишении депутатской неприкосновенности Вилкула и Колесникова.