Кличко приготовиться: Кабмин Гончарука решил провести аудит деятельности ряда госадминистраций

После недавнего призыва проверить деятельность мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы в Кабмине решили провести проверки деятельности ряда местных госадминистраций.

Об этом идет речь в докладной записке министра Кабмина Дмитрия Дубилета относительно упорядочивания графика проверок деятельности местных госадминистраций, текст которой имеется в распоряжении УНИАН.

Так, в докладной записке говорится о том, что с целью упорядочивания работы, которая ранее была приостановлена при Гройсмане с целью избежать влияния на избирательный процесс, предлагается утвердить график проверок в новой редакции.

Предложение министра Кабмина Дубилета было поддержано премьер-министром Гончаруком, который распорядился обеспечить соответствующую организацию подготовки и проведения указанных проверок в соответствии с графиком.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Об этом Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что такой аудит был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен.

Читайте такжеВ "Слуге народа" будут инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киевсовета«Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян сели за решетку», - отметил Ткаченко. По его словам, необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно.

«Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно уличались в ходе каждой более-менее серьезной проверки. Это касается как деятельности департаментов КГГА, так и деятельности столичных коммунальных предприятий», - заявил тогда нардеп.

По его информации, почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА во времена Кличко не были доведены до финального конца, и ни один вор не оказался за решеткой.

«Игнорирование вопиющих коррупционных скандалов в КГГА кабмином Гройсмана не удивляет, потому что Кличко был полностью встроен в вертикаль Порошенко и Гройсмана. Он был «своим парнем», это была обычная круговая порука. Я обращаюсь ко всем, кто работает в КГГА и команде Кличко: если, как вы утверждаете, вам нечего скрывать, то не надо нервничать, аудит только докажет вашу невиновность», - подчеркнул Ткаченко.