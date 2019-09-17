Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

Выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей вынесен Трофимову и Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову и заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Читайте такжеЗеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента Соответствующий указ № 699/2019 «О привлечении к дисциплинарной ответственности» размещен на сайте главы государства. «За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в том числе по результатам рабочей поездки президента Украины Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины», - говорится в документе.

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