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Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

13:49, 17 сентября 2019
Политика
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Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя своего офиса / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову и заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

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Соответствующий указ № 699/2019 «О привлечении к дисциплинарной ответственности» размещен на сайте главы государства.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в том числе по результатам рабочей поездки президента Украины Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины», - говорится в документе.

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Теги: #Богдан#Владимир Зеленский#Офис Президента