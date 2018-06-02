Украинский интерес. Братская любовь по-путински, активный Пайетт и советы с перспективой

Ситуация в России все больше требует психотерапевтических усилий лично со стороны президента. Владимир Путин не заставляет просить себя дважды, поскольку мастерство использования «прямых линий» с четко расписанным сценарием в Кремле давно освоили. Вот и на этот раз единственное заметное отличие от последних сеансов массового убаюкивания россиян – украинская тема вышла на первый план не сразу. Уже во время эфира российский президент отреагировал на убийство в Киеве Олеся Бузины, обвинив украинских правоохранителей в бездействии. Видимо, таким образом Путин постарался подчеркнуть мнимые успехи в расследовании убийства Бориса Немцова.

Путин чрезвычайно грамотно имплантировал нужные тезисы в свое выступление, доказывая, что Россия остается великой державой, а страны Запада по злобе душевной просто зажимают ее. Досталось и Франции за отказ поставлять «Мистрали», и Штатам – за насаживание во всем мире своего образа жизни. Россия, если верить Путину, намерена защищать только русскоязычных.

Отношения с Украиной снова прозвучали отдельным рефреном. Властелин Кремля заверил сограждан, что войны с нашей страной не будет, заодно обвинив украинское руководство, которое он упорно называет «киевской властью», в собственноручном отрезании Донбасса. О самопровозглашенных на оккупированных территориях республиках во главе с бандитами Путин предпочел не распространяться, вопреки анонсу его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Однако это вовсе не означает, что Россия оставит Украину в покое.

Показательным выглядит даже не требование российского Минфина вернуть 3 миллиарда долларов, выданных Виктору Януковичу в декабре 2013 года в виде кредита с политической окраской, да и обещание «Газпрома» с 2019 года отказаться от использования транзитных возможностей украинской ГТС вилами по воде писано. Куда символичнее ставший уже хроническим саботаж российской стороной работы Нормандской четверки. Объяснение этому лежит на поверхности, ведь Путин отрицает российское военное присутствие на Донбассе, но не собирается отказаться от использования региона в качестве фактора дестабилизации. Два убийства в Киеве с политическим окрасом с высокой степенью вероятности будут использованы для очередного витка навешивания на Украину ярлыков failed state, чем в России занимаются уже добрый десяток лет.

Интересно наблюдать, как на фоне продолжающегося давления России активизировался посол США в Украине Джеффри Пайетт. Если проводить аналогии между его активностью и вниманием Вашингтона к государству, в котором дипломат представляет американские интересы, то Украина остается в центре внимания. Пайетт не только дал понять весьма однозначно, что Путин лжет, отрицая присутствие российских войск на Донбассе, но и распространил фотографии прибытия американских военных на учения в Украину.

«Большая семерка» тем временем уделила особое внимание событиям на постсоветском пространстве. Украине посоветовали проводить реформы, включая конституционную, исключительно из вежливости опустив фразу «в противном случае перекроем финансовую помощь». России G-7 без обиняков дала понять, что санкции будут отменены только в случае выполнения Кремлем Минских договоренностей и уважения суверенитета Украины. Интересно, что и глава внешней политики ЕС Федерика Могерини, и главный бундес-дипломат Франк-Вальтер Штайнмайер с чувством глубокого удовлетворения констатировали провал попыток расколоть Европейский Союз по вопросу санкций против России.