В ГПУ считают, что волонтеров не стоит пускать к распределению денег в Минобороны

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, пишет Новое время

"Думаю, очень скоро мы будем иметь грандиозный скандал в связи с этой ситуацией", - заявил он.

При этом Матиос отметил, что вполне понимает, какую реакцию общества может вызвать его позиция по этому поводу.

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Однако, несмотря на это, прокурор настаивает, что неподготовленный человек легко может поддаться соблазну, имея доступ к финансовым потокам.

"Не хочу никого обвинять, но скажу так, что не может непрофессиональный человек только на основании патриотизма заниматься значительными финансовыми суммами", - заявил Матиос.

Ранее главный военный прокурор рассказали о количестве дезертиров в украинской армии.