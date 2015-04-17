В ГПУ считают, что волонтеров не стоит пускать к распределению денег в Минобороны
Главный военный прокурор, заместитель главы ГПУ Анатолий Матиос выступает против допуска волонтеров к распределению средств в Минобороны, опасаясь возможных коррупционных скандалов.
Об этом он заявил в эфире телеканала 112, пишет Новое время
"Думаю, очень скоро мы будем иметь грандиозный скандал в связи с этой ситуацией", - заявил он.
При этом Матиос отметил, что вполне понимает, какую реакцию общества может вызвать его позиция по этому поводу.
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Однако, несмотря на это, прокурор настаивает, что неподготовленный человек легко может поддаться соблазну, имея доступ к финансовым потокам.
"Не хочу никого обвинять, но скажу так, что не может непрофессиональный человек только на основании патриотизма заниматься значительными финансовыми суммами", - заявил Матиос.
Ранее главный военный прокурор рассказали о количестве дезертиров в украинской армии.