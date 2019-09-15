В "Слуге народа" допускают ликвидацию должности главы КГГА

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект новой редакции закона о столице

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Согласно обнародованной на сайте ВР информации, проект имеет регистрационный номер 2143 и внесен в парламент 13 сентября.

Инициатором изменений в закон о столице является группа народных депутатов.

Отмечается, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству. Текст документа пока отсутствует.

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Как отметил в интервью изданию "Левый берег" первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, в новой редакции закона о столице вообще может не быть должности председателя Киевской городской государственной администрации. Вместо председателей областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

"Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как председатель КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет председателей ОГА", - сказал Корниенко.

Он добавил, что Киев хоть и регулируется отдельным Законом "О столице", но он "не может выпадать из общей канвы".

"Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно, "танцы" вокруг должности председателя КГГА уже теряют актуальность", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

"Согласно Закону "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - подчеркнул тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

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Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя КГГА тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года. "Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

28 августа в пресс-службе Кличко сообщили, что народные депутаты Верховной Рады VIII созыва от разных фракций обратились в КСУ с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного Закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице.

4 сентября, Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА и направил его в Офис президента.

Кличко считает антиконституционной и недемократической попытку уволить его с должности председателя КГГА.