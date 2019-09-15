В "Слуге народа" будут пересматривать ветированный президентом Избирательный кодекс

По словам нардепа Корниенко, будут пересмотрены положения, не соответствующие внесенным в Конституцию изменениям.

Ветированный президентом Владимиром Зеленским новый Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки и отмену мажоритарки, будет пересматриваться.

Об этом в интервью LB.ua заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Читайте такжеРазумков объяснил необходимость роспуска ЦИК

"У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", - отметил нардеп.

По словам Корниенко, будут пересмотрены положения, не соответствующие внесенным в Конституцию изменениям.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№3112-1). 27 августа его подписал тогдашний пглава Верховной Рады Андрей Парубий.

В кодексе объединены 5 действующих на сегодняшний день законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями.