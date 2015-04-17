Регионалка Бондаренко попросила охрану

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Я понимаю, что есть много фальшивых аккаунтов, однако есть и вполне реальные люди, которые стоят за угрозами», - подчеркнула Бондаренко.

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«Теперь я вполне спокойна. Мне будет выделена официальная охрана, чтобы с моей жизнью и здоровьем ничего не случилось», - отметила Бондаренко, а также выразила благодарность главе МВД Украины Арсену Авакову за поддержку и содействие.