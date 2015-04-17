Регионалка Бондаренко попросила охрану
20:15, 17 апреля 2015Политика
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Народный депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов от Партии регионов Елена Бондаренко обратилась в Министерство внутренних дел с заявлением об угрозах, которые в течение последнего дня поступают в ее аккаунт в социальной сети.
Елена Бондаренко обратилась в милицию с жалобой на угрозы / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Я понимаю, что есть много фальшивых аккаунтов, однако есть и вполне реальные люди, которые стоят за угрозами», - подчеркнула Бондаренко.
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«Теперь я вполне спокойна. Мне будет выделена официальная охрана, чтобы с моей жизнью и здоровьем ничего не случилось», - отметила Бондаренко, а также выразила благодарность главе МВД Украины Арсену Авакову за поддержку и содействие.
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