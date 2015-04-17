Регионалка Бондаренко попросила охрану

20:15, 17 апреля 2015
Политика
8423 0

Народный депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов от Партии регионов Елена Бондаренко обратилась в Министерство внутренних дел с заявлением об угрозах, которые в течение последнего дня поступают в ее аккаунт в социальной сети.

Елена Бондаренко обратилась в милицию с жалобой на угрозы

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Я понимаю, что есть много фальшивых аккаунтов, однако есть и вполне реальные люди, которые стоят за угрозами», - подчеркнула Бондаренко.

Читайте такжеРегионалка Бондаренко заявляет, что ей угрожалиЭкс-нардеп уже получила уведомление о регистрации ее заявления и открытии уголовного производства.

«Теперь я вполне спокойна. Мне будет выделена официальная охрана, чтобы с моей жизнью и здоровьем ничего не случилось», - отметила Бондаренко, а также выразила благодарность главе МВД Украины Арсену Авакову за поддержку и содействие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter