Тымчук призывает не проводить в Одессе акций к годовщине трагедии в Доме профсоюзов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тымчук заявил на брифинге в Одессе.

По его словам, российские спецслужбы, пророссийские силы наверняка будут использовать для расшатывания ситуации в регионе две даты - 2 мая и 9 мая.

«2 мая - годовщина трагических событий. Предлагаем объявить 2 мая Днем скорби. Никаких митингов... Нужно сделать все, чтобы эти две даты не стали отправной точкой для очередного раскачивания ситуации», - заявил он.

Тымчук пояснил, что 9 мая наоборот следует провести традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы. Как отметил Тимчук, это необходимо, поскольку в противном случае пророссийские силы будут провоцировать граждан на противостояние из-за якобы проявленного неуважение к участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Читайте такжеЗадержанные в Одессе диверсанты планировали теракты в ночь на 2 мая - ПорошенкоПо данным эксперта, в начале апреля в регионе наблюдалась активизация диверсионно-разведывательных групп.

«Потому террористической угрозы мы не снижаем», - акцентировал Попов.

Эта угроза, по оценке эксперта, сейчас равна 8-ми по 10-балльной шкале.

Он добавил, что в Одесской области 5 районов в той или иной степени «покрыты» вещанием российских телеканалов, трансляция которых в Украине запрещена. По данным Тимчука, только 70% территории области охвачены вещательной сеткой украинского ТВ.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Дома профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. В общем 2 мая пострадали более 200 человек, погибли 48.