Милиция проверяет причастность некой "УПА" к убийствам Калашникова и Бузины

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко.

«Я говорил с Владимиром Фесенко лично и сейчас с ним работают сотрудники милиции, чтоб постараться определить, откуда было прислано письмо», - написал, в частности, он.

Отметив, что «сейчас в соцсетях поднялась истерия по вопросу того, что политологу Владимиру Фесенко от некоей Украинской повстанческой армии с признаниями в том, что именно этой организацией организованы якобы убийства Чечетова, Пеклушенко, Мельника, и убийства Калашников и Бузины и других регионалов», Геращенко заявляет: «Каждый раз, когда происходят резонансные убийства с политической окраской, на свет божий вылезают разного рода психически неуравновешенные личности с синдромом мании величия. Или такого рода человеческие трагедии используются спецслужбами для разгона информационных волн в своих интересах».

Геращенко также пишет, что в качестве обоснования своего участия лицо, отправившее это письмо, привело факты о том, что якобы Калашников начал отстреливаться из собственного пистолета, и приводит калибр пуль оружия, из которого его убили, однако при этом подчеркивает: «В Олега Калашникова действительно стреляли из двух разных видов огнестрельного оружия. Однако сам Олег Калашников не успел ни разу выстрелить из своего пистолета в убийц. Это есть факт. Поэтому автору письма Фесенко надо пользоваться проверенными источниками, а не слухами из соцсетей».

Также Геращенко отмечает, что делом по расследованию убийств Калашникова и Бузины занимаются лучшие оперативники уголовного розыска и следователи МВД, что имеются показания свидетелей и вещественные доказательства по обоим убийствам, «так что эти дела в плане определения исполнителей, организаторов и заказчиков совсем не безнадежны».

Читайте такжеПолитолог заявил о письме от "повстанцев", которые назвались убийцами Калашникова и Бузины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко заявил, что получил заявление от некой "Украинской повстанческой армии", которая взяла на себя ответственность за резонансные убийства украинских политиков, среди которых экс-депутат от Партии регионов Олег Калашников и журналист Олесь Бузина.

Приведя несколько цитат из данного письма, Фесенко подчеркнул: «Это заявление подтверждает мою версию о том, что в качестве исполнителей убийства Бузины и Калашникова будут заявлены радикальные украинские националисты. Это еще больше укрепляет мое подозрение, что за спиной этих людей стоят российские спецслужбы (хотя непосредственные исполнители, возможно, об этом даже не подозревают)».

По мнению Фесенко, «заявление также дает основания подозревать продолжение кампании убийств, которая теперь может быть направлена и против представителей высшего государственного руководства страны. И это, возможно, означает попытку российских спецслужб открыть новый фронт (террористический) против Украины - внутри страны с целью дестабилизации внутренней ситуации».

Как сообщал УНИАН, 28 февраля бывший народный депутат от Партии регионов Михаил Чечетов был найден мертвым. Чечетов выпал с 17-го этажа жилого дома в Киеве Следствие пришло к выводу, что причиной смерти Чечетова было исключительно самоубийство.

9 марта в Киевской области застрелился бывший народный депутат от Партии регионов Станислав Мельник.

12 марта в собственном доме в Запорожской области был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в области шеи экс-председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко.

Кроме того, у дверей своей квартиры в Киеве 15 апреля был застрелен экс-народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдана Олег Калашников.

16 апреля в Киеве в районе ул. Дегтяревской двое неизвестных в масках застрелили журналиста Бузину.