ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре - Касько
01:03, 13 сентября 2019Политика
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В частности речь идет о преступлениях, которые не удалось довести до суда в прошлом.
Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько / фото УНИАН
Расследование коррупции и других преступлений в своих собственных рядах будут приоритетными в новой Генеральной прокуратуре.
Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько, передает ТСН.
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В частности, речь идет о преступлениях, которые не удалось довести до суда в прошлом.
"Мы поднимем те уголовные производства, которые не были доведены до суда и которые касались коррупции в прокуратуре, не только так называемых "бриллиантовых прокуроров", но и коррупции в прокуратуре в целом", - сказал Касько.
Ранее УНИАН сообщал, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько своим первым заместителем.
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