цей матеріал доступний українською

ГПУ будет расследовать старые дела по коррупции и преступлениям в своей структуре - Касько

01:03, 13 сентября 2019
Политика
36 0
Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько / фото УНИАН

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько, передает ТСН.

Читайте такжеЗеленский одобрил Чумака на должность главного военного прокурора (документ)

В частности, речь идет о преступлениях, которые не удалось довести до суда в прошлом.

"Мы поднимем те уголовные производства, которые не были доведены до суда и которые касались коррупции в прокуратуре, не только так называемых "бриллиантовых прокуроров", но и коррупции в прокуратуре в целом", - сказал Касько.

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько своим первым заместителем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Генпрокуратура