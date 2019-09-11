ОПОРА считает представление президента по ЦИК мотивированным, но необоснованным

Координатор сети Айвазовская убеждена, что в нынешней ситуации есть возможность иметь независимый орган, на который не могла бы давить ни одна политическая группа.

Представление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии является мотивированным, но оно не является обоснованным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в комментарии журналистам координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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«Мы сделали анализ содержания представления, и вынуждены констатировать, что закон «О центральной избирательной комиссии» статья 131-1 определяет лишь, что представление должно быть мотивированным. Или оно мотивировано? Так, оно мотивировано. Но с точки зрения обоснованности, содержания замечаний оно не является достаточно весомым, чтобы говорить, что те проблемы, которые возникали в ходе работы ЦИК, были совершены ею сознательно, и они были грубыми и системными», - отметила она.

Но, по мнению Айвазовской, нельзя сказать, что эти нарушения были такими, чтобы применять санкцию – прекращать полномочия полного состава ЦИК.

Она напомнила, что в решениях судов не говорится о грубых нарушениях со стороны ЦИК.

«Действия или бездеятельность ЦИК никоим образом не привели к тому, что кандидаты, желающие быть зарегистрированными, не были зарегистрированы, или, что они не реализовали свое избирательное право путем участия в избирательном процессе», - сказала Айвазовская и заметила, что некоторые из этих кандидатов даже победили в выборах.

По словам Айвазовской, «политическая составляющая очень проста – с 2004 года за последние 15 лет те решения касаемо ЦИК относительно назначения, переназначения и прекращения полномочий возникали исключительно в условиях кризисов».

Самая большая проблема, подчеркнула она, заключается в том, что ЦИК как орган, согласно международным стандартам, должна быть институционально независимым. В частности, привязка членов ЦИК к определенным политическим силам за срок полномочий парламента, поскольку их каденция длится 7 лет, а парламента - 5 лет, могла бы дать им возможность быть в своей деятельности незаангажированными.

Поэтому Айвазовская уверена, что в нынешней ситуации есть возможность иметь независимый орган, на который не могла бы давить ни одна политическая группа.