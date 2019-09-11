Сущенко поблагодарил за освобождение Зеленского, Порошенко и Макрона

Он выразил благодарность украинским дипломатам во многих странах мира и международных организациях и своим адвокатам.

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский журналист Роман Сущенко выразил благодарность за свое возвращение в Украину президенту Украины Владимиру Зеленскому, бывшему главе Украинского государства Петру Порошенко и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Я хотел поблагодарить двух президентов, благодаря которым мы сейчас с вами общаемся и еще 34 брата по несчастью вернулись домой - это Владимира Зеленского и Петра Порошенко», - заявил он.

Сущенко отметил, что вчера провел встречу с Порошенко, и выразил надежду, что проведет встречу с Зеленским.

«Также хотел бы поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона, который принимал непосредственное участие в этом сложном процессе, а также наших дипломатов - начиная от главы МИД и заканчивая консулами, которые работали на вражеской территории», - заявил журналист.

Кроме того, он выразил благодарность украинским дипломатам во многих странах мира и международных организациях и своим адвокатам.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, и обвинила в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал этот приговор законным.

7 сентября этого года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, в России продолжают удерживать 113 украинцев, среди которых 89 крымских татар. Также Денисова сообщила, что 10 освобожденных украинских пленников помиловал президент РФ, а Бекиров и моряки были освобождены под личные обязательства.