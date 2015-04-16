The New York Times: Опасные шаги президента Владимира Путина

В редакционной статье «Опасные шаги президента Владимира Путина», опубликованной на сайте газеты The New York Times, говорится о том, что Путин хочет расширить влияние и авторитет своей страны, но его настораживающее поведение отчуждает Россию от большинства других крупных государств, наносит ущерб экономике и сужает выбор в будущем.

Даже для Путина, недавние ядерные угрозы установили новую планку враждебности в конфликте с Западом, который он разжег. Две недели назад, «The Times of London» сообщила о встрече российских генералов и американских чиновников, на которой русские угрожали целым «спектром ответов – от ядерных до невоенных», если НАТО разместит больше военных сил в странах Балтии.

В прошлом месяце, посол России в Дании, Михаил Ванин, предупредил, что датские военные корабли «будут мишенью для ядерного оружия России», если Дания реализует вою заинтересованность в присоединении к системе противоракетной обороны НАТО.

И в своем выступлении в эфире 15 марта, Путин сказал, что он был готов привести ядерное оружие в состояние боевой готовности в прошлом году, когда Россия находилась в процессе вторжения и аннексии Крыма. Некоторые российские чиновники также намекнули на возможность возврата ядерного оружия в Крым, который был свободен от него в течение двух десятилетий.

Американские официальные лица говорят, что они не видели никаких доказательств того, что Россия действительно начала передислоцировать или готовить ядерный арсенал, который по-прежнему насчитывает тысячи единиц оружия. Но даже если российские угрозы – пустая болтовня, чтобы запугать противников или выслужиться перед националистами дома, они отражают циничное пренебрежение к роли России после холодной войны как партнера Америки в ​​договорах о контроле над вооружениями, направленными на противодействие распространению ядерного оружия. Эти угрозы неизбежно усиливают напряженность и могут увеличить шансы смертельных просчетов.

Путин зашел слишком далеко и в других вопросах, включая отправку военных самолетов без предварительного уведомления в международное воздушное пространство над Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей и Северным морем. 7 апреля, российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик на Балтийском море к северу от Польши; Пентагон выразил недовольство тем, что россияне действовали в «небезопасной и непрофессиональной манере».

За прошедший год было множество подобных эпизодов, поскольку НАТО увеличило свои воздушные патрули в ответ на вторжение России в Крым.

Решение российского лидера продолжить продажу систем противоракетной обороны С-300 в Иран было еще одним плохим выбором. Эксперты говорят, что система не представляет угрозы для Израиля, у которого есть ядерное оружие, и лучший военный арсенал на Ближнем Востоке, но такой шаг может осложнить администрации Обамы получение поддержки Конгресса для ядерного соглашения с Ираном.

Агрессия Путина коренится в ревностном национализме, который очень хорошо подходит его народу и разжигает войну против Украины. Несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное в Минске в феврале, Россия продолжает вооружать, обучать и направлять сепаратистов. Борьба усугубилась и есть серьезные опасения, что Путин планирует наступление, чтобы захватить больше территории в восточной Украине.

Воинственное поведение России является серьезным испытанием для НАТО, которое иногда демонстрирует тревожные расхождения. Европейцы и США должны быть едины в вопросе сохранения санкций в отношении России, и в продолжении воздушного патрулирования и учений, поскольку становится все труднее предсказывать следующие шаги Путина.