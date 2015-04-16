На поиск убийц Бузины бросили всю киевскую милицию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на начальника милиции Киева Александра Терещука.

Также, по его словам, видеокамеры, установленные на доме, возле которого совершено убийство, зафиксировали движение синего автомобиля марки «Форд».

По тревоге поднят гарнизон милиции Киева. Введен в действие оперативный план по задержанию преступников «Сирена», отметил Терещук.

«По данным предварительного осмотра тела установлено, что потерпевшему стреляли в голову и грудь. Точное количество выстрелов устанавливается», - говорится в сообщении пресс-службы. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания злоумышленников.

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Создана специальная рабочая группа из следователей милиции и прокуратуры. Ее работу координирует исполняющий обязанности главы МВД Украины Василий Паскал.

Следственным отделом Шевченковского райуправления милиции Киева сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13.20 в Киеве в районе ул. Дегтяревской двое неизвестных в масках застрелили журналиста Бузину.