Путин рассказал, как чуть не сжег в бане канцлера Германии 10 лет назад

Об этом Путин рассказал на прямой линии, отвечая на вопрос, не проводил ли он переговоры, например в бане, передает «Украинская правда».

"Мы с бывшим канцлером ФРГ господином Шредером (был канцлером Германии до 2005 года - ред.) были у меня в резиденции. Он приезжал много лет назад. Мы пошли в баню. Она загорелась, правда-правда", - рассказал Путин. В ответ зал засмеялся.

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"Он (Шредер) как раз наливал себе пиво. Я вхожу и говорю: "Герхард, нам надо отсюда выходить срочно, мы горим". А он говорит: "Ну сейчас пиво допью и пойдем". Я говорю: "Ты что, с ума сошел?! Мы горим, ты понимаешь?" - рассказал Путин.

"Но он все-таки допил пиво. Настойчивый мужчина, с характером. Ну а она (баня) сгорела дотла, и мы там больше ни с кем не появлялись. Но вообще, я в баню хожу с удовольствием", - добавил Путин.