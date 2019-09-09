"Хороший знак": Лавров сделал заявление по разведению сил на Донбассе

По словам Лаврова, российские власти надеются, что обмен пленными 2019 между Киевом и Москвой является "добрым знаком".

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что для установления между РФ и Украиной "взаимного уважения", в украинском государстве должны быть отозваны антироссийские решения "режима" бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает ТАСС.

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В РФ отметили "весьма и весьма" позитивные заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он заинтересован в разведении сил и средств на Донбассе, рассказал чиновник на конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2".

По словам Лаврова, российские власти надеются, что обмен пленными 2019 между Киевом и Москвой является "добрым знаком".

"Мы надеемся, что это добрый знак, который позволит рассчитывать, что параллельно с урегулированием в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализоваться и те агрессивные и антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны с целью обеспечить в наших отношениях взаимное уважение…", - заявил он.