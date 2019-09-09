В ВР анонсировали регистрацию проекта об уголовном наказании за самовольные переговоры с РФ
12:21, 09 сентября 2019Политика
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Этот вопрос может быть включен в повестку дня текущей сессии.
Иллюстрация / REUTERS
Председатель фракции “Голос” Сергей Рахманин анонсировал регистрацию законопроекта о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.
“Депутатами фракции “Голос” уже доработан и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора. Я думаю, что этот вопрос также должен быть включен в повестку дня сессии, и надеюсь, будет рассмотрен нашими коллегами”, - сказал Рахманин.
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