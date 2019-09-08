Сенцов встретится со своей мамой в ближайшее время

Иметь Сенцова с его сыном в ближайшее время приедут из Крыма.

Мать освобожденного украинского политзаключенного Олега Сенцова Людмила в ближайшее время приедет вместе с его сыном Владом.

Об этом она отметила во время телефонного разговора с Олегом Сенцовим, передает Радио Свобода.

«Мы завтра или послезавтра с Владом (сын Олега — ред.) приедем», — сказала Людмила Сенцова.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.