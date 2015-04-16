Калашников жаловался, что после 23 февраля ему начали угрожать
00:44, 16 апреля 2015Политика
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Бывший народный депутат Украины Олег Калашников сообщил об угрозах в свой адрес
Калашников жаловался, что после 23 февраля ему начали угрожать / vk.com/olegkalashnikov2012
Об этом он рассказал в российской соцсети ВКонтакте.
"Беги, ходи и оглядывайся - мы начали на тебя охоту" - это, пожалуй, самое дружеское послание, которое я получил в личных сообщениях после того, как 23 февраля 2015 года вместе с соратниками возложил цветы у Вечного Огня в Парке Славы столицы Украины и просто поделился своими убеждениями в социальных сетях", - написал он.
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Напомним, что сегодня Калашников умер от огнестрельного ранения.
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