Калашников жаловался, что после 23 февраля ему начали угрожать

Об этом он рассказал в российской соцсети ВКонтакте.

"Беги, ходи и оглядывайся - мы начали на тебя охоту" - это, пожалуй, самое дружеское послание, которое я получил в личных сообщениях после того, как 23 февраля 2015 года вместе с соратниками возложил цветы у Вечного Огня в Парке Славы столицы Украины и просто поделился своими убеждениями в социальных сетях", - написал он.

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