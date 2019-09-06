Черниговский апелляционный суд оставил Грымчака под стражей

Задержанный находится в Черниговском СИЗО.

Черниговский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию защиты на арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Как сообщили УНИАН в Черниговском апелляционном суде, решение предыдущей инстанции осталось без изменений.

Об этом также в Facebook написала его жена Юлия Грымчак.

«Постановление апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения. Грымчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали заместителя министра МинВОТ Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные требовали от предпринимателя 1,1 миллиона долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. В НАБУ подчеркнули, что эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 млн грн.

17 августа этот же суд избрал Овдиенко меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 октября с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн.

2 сентября Черниговский апелляционный суд оставил без изменений апелляцию защиты Овдиенко.

Грымчака и Овдиенко в настоящее время держат в Черниговском СИЗО.