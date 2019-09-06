Президента и Кабмин призывают отказаться от планов поднять налоги - депутат

В обращении депутат отметил, что в указанном законопроекте заложен ряд рисков для украинских предприятий.

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Муса Магомедов направил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, а также целому ряду министров и председателей комитетов с просьбой не согласовывать тексты законопроектов, внесенных 30 августа народным депутатом от партии "Слуга народа" Данилом Гетманцевым.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" №1210 и вспомогательный к нему законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" №1209.

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По словам Магомедова, проекты призваны "увеличить налоговое бремя для граждан и предприятий" и могут значительно ухудшить условия проведения хозяйственной деятельности в Украине.

В обращении депутат отметил, что в указанном законопроекте заложен ряд рисков для украинских предприятий. В частности, он:

· безосновательно повышает фискальное давление, что будет вредить проведению хозяйственной деятельности;

· повышает ставки налогов для физических лиц более чем в 3 раза;

· искажает экономическую составляющую налогообложения и снижает инвестиционную привлекательность государства;

· в случае его вступления в силу налоговая нагрузка на горнодобывающие предприятия Украины станет одной из самых высоких в мире;

· противоречит мировым практикам налогообложения недр, в том числе критериям, которые описаны в руководстве МВФ по налогообложению добывающих предприятий;

· закроет возможности для инвестиционных проектов;

· искусственно искажает доступ к правосудию.

В связи с указанными рисками нардеп попросил "провести детальный анализ проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов".

"Прошу не согласовывать и не поддерживать тексты указанных законопроектов в нынешней редакции, учитывая их сокрушительное влияние на экономику страны и их значительное финансовое влияние для предприятий и граждан", – также написал в обращении Магомедов.

Кроме того, нардеп отметил необходимость "организации широкого общественного обсуждения вышеуказанных законопроектов".

В связи с указанными рисками нардеп попросил "провести детальный анализ проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов".

"Прошу не согласовывать и не поддерживать тексты указанных законопроектов в нынешней редакции, учитывая их сокрушительное влияние на экономику страны и их значительный финансовое влияние для предприятий и граждан", – также написал в обращении Магомедов.

Кроме того, нардеп отметил необходимость "организации широкого общественного обсуждения вышеуказанных законопроектов".