Наливайченко: вчерашнюю "акцию протеста" под посольством США профинансировал Азаров

13:57, 15 апреля 2015
Политика
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Вчерашняя заказная акция возле Посольства США была профинансирована экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

Азаров финансирует протестные акции в Киеве - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко сегодня во время заседания парламентского Комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.

Читайте такжеВ Одессе инсценируют массовые беспорядки с участием водителей частных автомобилей - МВДПо его словам, так называемая “акция протеста”, которая была организована больше для картинки для российского телевидения, проплачена через “сотников-десятников от бывшего премьер-министра через его приспешников”.

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