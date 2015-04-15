Наливайченко: вчерашнюю "акцию протеста" под посольством США профинансировал Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко сегодня во время заседания парламентского Комитета по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.

Читайте такжеВ Одессе инсценируют массовые беспорядки с участием водителей частных автомобилей - МВДПо его словам, так называемая “акция протеста”, которая была организована больше для картинки для российского телевидения, проплачена через “сотников-десятников от бывшего премьер-министра через его приспешников”.