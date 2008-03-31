Мэр Донецка приказал проверить все строящиеся объекты в городе

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО распорядился проверить все строящиеся объекты города на предмет наличия информации об объекте строительства и данных о застройщике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэра, такое поручение А.ЛУКЬЯНЧЕНКО дал сегодня на аппаратном совещании, ответственным за проверку строящихся объектов назначен заместитель Донецкого городского председателя Александр ТАРАБАНОВСКИЙ.

В пресс-службе, ссылаясь на слова А. ЛУКЬЯНЧЕНКО, отметили, что в случае отсутствия информации об объекте строительства и данных о застройщике, к нарушителям будут приниматься строгие меры.

Как сообщалось, 28 марта в Донецке более 100 жителей пикетировали сессию горсовета, требуя прекратить незаконную застройку города. Пикетирующие заявляли о том, что "необходимо остановить практику продажи городской земли без проведения конкурсов и открытых аукционов и защитить конституционные права жителей города на достойные условия проживания".

В частности, пикетирующие выразили протест против незаконных застроек по ул. Челюскинцев и пр. Освобождения Донбасса, дома по проспекту Ильича, а также по еще 15 адресам.