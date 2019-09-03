Новый глава Минкульта заявил, что готов стать донором органов

Данный вопрос министр поднял на встрече с представителями благотворительных фондов и общественных организаций.

Новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о готовности стать донором органов в случае «неспособности жить».

Читайте такжеТрансплантация по-украински: когда шанс на жизнь лишь за границейОб этом зашла речь на встрече по разработке гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций.

Соответствующее видео у себя на странице в Facebook опубликовала основательница «Всеукраинской платформы донорства «iDonor» Ирина Заславец.

Подтверждая готовность стать донором, Бородянский задавал вопрос об этом и всем остальным присутствующим на встрече. При этом большинство из них также выразили свое согласие.

Как ранее сообщал УНИАН, тысячам украинцев грозит смерть от редких болезней из-за недофинансирования медицины.