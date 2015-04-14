Экс-регионал Звягильский заработал за прошлый год более 12 миллионов гривень

Об этом говорится в его декларации за 2014 год, опубликованной на сайте парламента.

В частности, он получил 164 976 гривень заработной платы, 12 352 181 гривну дивидендов и процентов, 217 445 гривень составили другие виды доходов.

Еще 1 450 118 гривень дохода депутат получил от отчуждения имущества, при этом в 2013 году он получил по договору дарения квартиру площадью 326 кв. м стоимостью 1 707 325 гривень и гараж площадью 45,1 кв. м стоимостью 329 920 гривень.

Депутат потратил 6874 гривны на аренду дома площадью 79,7 кв. м. Он владеет автомобилями Lexus 2663 LX 570 и BMW 760 LI (2008 и 2012 года выпуска соответственно). Кроме того, номинальная стоимость ценных бумаг, которыми он владеет, составляет 180 390 гривень.

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Семья Звягильского задекларировала 14 103 гривны доходов в 2014 году.

Они владеют земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м и автомобилем Lexus Ls 600h 2010 года выпуска (в 2013 году машина была задекларирована).

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Виктор Шокин за прошлый год заработал 950,786 тыс. грн. Также Шокин имеет два земельных участка площадью 0,475 га и 0,0801 га, квартиру площадью 139,2 кв. м, садовый (дачный) дом площадью 172,5 кв. м и гараж 18 кв м.