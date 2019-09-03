Рада сегодня будет работать до полного рассмотрения всех вопросов повестки дня

По прогнозам некоторых депутатов, пленарное заседание может завершиться около 21:00.

Верховная Рада проголосовала за продолжение сегодняшней работы до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее предложение главы ВР Дмитрия Разумкова проголосовали 317 народных депутатов.

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Как известно, сегодня парламент должен окончательно принять изменения к Конституции в части отмены депутатской неприкосновенности.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение 7 законопроектов, которыми вносятся изменения в Конституцию Украины с тем, чтобы направить их на заключение в Конституционный суд Украины.

По прогнозам некоторых депутатов, пленарное заседание может завершиться около 21:00.

Как сообщал УНИАН, ночью 30 августа Верховная Рада IX созыва предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).

Сегодня Верховная Рада Украины планирует окончательно принять изменения к Конституции в части отмены депутатской неприкосновенности. Для принятия этого решения необходимо, чтобы проголосовали минимум 300 народных депутатов.