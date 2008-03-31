Партия регионов не против отпустить Яценюка в Россию

Фракция Партии регионов готова внести изменения в календарный план, чтобы председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК осуществил визит в Российскую Федерацию со 2 по 3 апреля.

Об этом сегодня в интервью журналистам после окончания согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Мы готовы поддержать изменения к календарному плану с тем, чтобы Арсений Петрович принял участие в решении вопросов межпарламентского характера в Российской Федерации». – сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что этот вопрос завтра должен рассматриваться первым. Вторым вопросом, отметил он, фракция ПР требует рассмотреть досрочное прекращение полномочий тех народных депутатов, которые совмещают свою работу в парламенте с работой в исполнительных структурах власти.

«Утром относительно этого мы имели консенсусное решение, а уже сейчас возникают новые предложения», - сказал он. А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что окончательно этот вопрос будет решен завтра.

Как сообщал УНИАН, календарным планом предусмотрено, что с 1 по 4 апреля депутаты работают в пленарном режиме.