Следующее заседание по делу сына Джемилева состоится в четверг

16:47, 14 апреля 2015
Политика
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В российском Краснодаре завершилось заседание суда по делу сына Мустафы Джемилева Хайсера, вывезенного оккупационными властями Крыма на территорию РФ.

В России незаконно судят Хайсера Джемилева / an-crimea.ru

Об этом сообщил адвокат Джемилева-младшего Николай Полозов в Твиттер.

По его словам, следующее заседание состоится в четверг 16.04 в 11:00.

Как рассказал Полозов, судья ему вынес замечание за вопросы свидетелям о деятельности отца подсудимого. Сам Мустафа Джемилев, являющийся свидетелем по делу, не может приехать в суд из-за запрета на въезд в Россию. 

Читайте такжеВ России судят сына ДжемилеваРанее Полозов рассказал о подборе коллегии присяжных в деле Джемилева по принципу политической лояльности - их всех спрашивали, позитивно ли они относятся к аннексии Крыма.

Гражданину Украины, сыну Мустафы Джемилева Хайсеру в России вменяется "хищение и хранение оружия и боеприпасов, а также умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений" по делу об убийстве гражданина Украины Февзи Эдемова, совершенном на территории Украины в 2013 году.

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