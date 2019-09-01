Премьер Бельгии поддерживает "нормандский формат" переговоров

Зеленский высказал признательность Бельгии за помощь в реабилитации ветеранов войны на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходят в Варшаве.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Зеленский «поблагодарил за практическую поддержку нашего государства в ряде сфер, а также за помощь в реабилитации ветеранов войны на Донбассе».

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«Жизнь людей для нас – приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят», – отметил глава государства.

В свою очередь, премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках «Нормандского формата». Он также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

«Между тем, Владимир Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы. Прежде всего речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуске Высшего антикоррупционного суда и перезапуске работы антикоррупционных органов, - говорится в сообщении.

Отдельно глава государства подчеркнул важность внедрения реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах. «Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха», – добавил Зеленский.