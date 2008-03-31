Перед Бушем стоит дьявольски трудная геополитическая задача?

Большинство украинских политических экспертов не ожидают ничего выдающегося от приезда в Киев Президента США Джорджа БУША.

Такие выводы можно сделать из соответствующего опроса ряда ведущих отечественных политологов, который провел «Центр исследований политических ценностей «АКСИА»».

Отвечая на вопрос «Чего ожидать от визита Президента США в Украину?» директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ сказал: „Не думаю, что стоит ожидать выдающихся событий. Мне кажется, что вся интрига будет решаться в Бухаресте. Об этом уже и сам Дж.БУШ сказал. А в демонстрации нашей близости по многим вопросам нет никакой интриги. Думаю, что этот визит имеет анестезиологический характер, некое обезболивающее для элиты во главе с Виктором ЮЩЕНКО, которую ожидает отказ на этом саммите в присоединении Украины к ПДЧ”.

В свою очередь директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА” Александр МЕДВЕДЕВ отметил: „Этот визит геополитической значимости. Украина становится знаковой страной в контексте изменений в евроатлантической системе безопасности. В дипломатическом ключе хотелось бы акцентировать на том, что не В.ЮЩЕНКО едет к Дж.БУШУ, а Дж.БУШ – к В.ЮЩЕНКО”. По убеждению А.МЕДВЕДЕВА, Дж.БУШ будет пытаться убедить В.ЮЩЕНКО занять принципиальную позицию относительно ПДЧ на Бухарестском саммите. По его мнению, “сегодня Дж.БУШ выступает лоббистом НАТО на встрече с украинским Президентом. Поэтому можно допустить, что вопрос украинского ПДЧ для США является как минимум не менее важным, чем для самой Украины”.

Вместе с тем руководитель социологической службы «Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО убежден в том, что „от приезда Дж.БУША скорее будет больше впечатлений, чем каких-то конкретных шагов”. Однако он считает, что для Дж.БУША самым главным является “показать, что он как и ранее контролирует международное положение, хорошо разбирается в геополитике и является арбитром взаимоотношений Украины и России”. Кроме того, по мнению В.НЕБОЖЕНКО, Дж.БУШ “ищет путь, при котором Украина была бы все-таки зафиксирована как участник натовского процесса”. Но при этом он уверен, что “перед Дж.БУШЕМ стоит дьявольски трудная геополитическая задача – как приблизить Украину, и вместе с тем не разругаться с россиянами”.

В то же время политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ высказывает мнение, что визит будет самым главным политическим событием марта, “а возможно задаст повестку дня на следующий месяц”.

“От визита Дж.БУША я бы ожидал, что Юлия ТИМОШЕНКО останется в должности премьер-министра по крайней мере еще на один месяц. Это такая себе полушутка. Для самого Дж.БУША главной темой будет ПДЧ для Украины на Бухарестском саммите. Дж.БУШ завершает свою каденцию и ему нужно уйти с этой должности на мажорной ноте. Украина может быть таким позитивом, если Дж.БУШ продемонстрирует, что Украина – дружественная страна для США”, - сказал В.ГОРБАЧ. В то же время он отметил, что для украинской власти этот визит будет серьезным испытанием. “Это испытание украинского политического истеблишмента. Если будут повторяться неполиткорректные вещи, которые были в прошлом году в Феодосии, если парламентская оппозиция будет себе позволять поддержку таких вещей, то конечно это будет означать, что украинский политический истеблишмент не прошел испытания на внешнеполитическую зрелость страны”, - отметил он.

При этом директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ считает, что визит американского Президента повлечет за собой углубление раскола в украинском обществе. “Всем понятно, что цель визита Дж.БУША за день до Бухарестского саммита НАТО - поддержать нескольких лидеров Украины в намерении втянуть Украину в НАТО, присоединив ее к ПДЧ” – сказал он. При этом В.КОРНИЛОВ добавил: “Поскольку это делается вопреки воле украинского народа, вопреки общественному мнению украинского народа, конечно же это будет способствовать углублению, и без того серьезного, раскола, который существует в украинском обществе”.