Президент Владимир Зеленский также обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким возможность использования СПГ-терминала в г. Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал на встрече с председателем Совета министров Республики Польша Матеушем Моравецким.

Стороны отметили постоянный рост объемов взаимного товарооборота и важность проведения в ближайшее время заседания Украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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Зеленский и Моравецкий обсудили дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений, сотрудничество в промышленной, энергетической отраслях, а также возможность усиления приграничного сотрудничества.

Глава Украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

На встрече также шла речь о возможности использования польского СПГ-терминала в г. Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину, что является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности нашего государства.

Еще одной темой переговоров было повышение эффективности работы пунктов пропуска на границе двух стран.