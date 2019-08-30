Süddeutsche Zeitung: Парламент Украины взял молниеносный старт, но это еще не хорошее управление

Правительство и Верховная Рада наконец наполнены молодыми и новыми лицами, но им не хватает политического веса.

Новый парламент Украины показал зрелищный старт. Был избран самый молодой глава правительства за всю историю. На ключевые должности попали реформаторы, которые пользуются уважением. В частности, это касается Генпрокуратуры. Десятки законов были уже рассмотрены и еще сотни на подходе.

Так начало работы нового созыва Верховной Рады комментирует обозреватель Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель. Он замечает, что у нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука блестящая репутация. Однако, тревогу вызывает то, что у него нет ни опыта, ни политического веса. Чего нельзя сказать о некоторых других претендентах на эту должность, в частности о бывшем министре финансов Александре Данилюке и экс-министре экономики Айварасе Абромавичусе.

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По мнению немецкого обозревателя, президент Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Богдан умышленно избрали главой правительства кандидата, который не станет политическим соперником для них. Парламентское большинство тоже на «коротком поводке». За день до первой сессии Верховной Рады, большинство даже не знало имени будущего главы правительства, которого должно было выбрать.

Похожая ситуация возникла и с десятками законопроектов. Члены нового парламента не имели времени даже прочитать и обдумать эти тексты. Так что еще предстоит увидеть, такой молниеносный старт в Украине будет означать переход на хорошее управление.