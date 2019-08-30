Новый Кабмин провел свое первое заседание - источник

Пока не известно, какие темы обсуждались на этом заседании и принимались ли какие-то решения.

Новый Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком уже успел провести свое первое заседание, сообщил УНИАН источник в правительстве. Читайте такжеНовый премьер Гончарук принял присягу члена Кабмина Вместе с тем, пока не известно, какие темы обсуждались на этом заседании и принимались ли какие-то решения. На правительственном портале нет никакой информации относительно данного заседания. Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства.

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