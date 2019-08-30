Обвиненный в шпионаже экс-переводчик Гройсмана признал вину и вышел на свободу

Ежова отпустили по "закону Савченко", посчитав один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов признал свою вину в государственной измене и вышел на волю по "закону Савченко".

Об этом свидетельствует приговор Голосеевского райсуда Киева суда от 22 августа.

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Согласно документу, 21 августа прокурор заключил с Ежовым соглашение о признании виновности.

Ежов, в частности, безоговорочно признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК Украины, искренне раскаялся в содеянном, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления; добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан предоставлять признательные и изобличающие показания суду в выяснении обстоятельств деятельности соучастников преступления, которые имеют существенное значение для полного их разоблачения.

Учтя эти обстоятельства, суд приговорил Ежова к 3 годам 28 дням лишения свободы. Суд, согласно "закону Савченко", посчитал Ежову один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, он уже отбыл наказание и вышел на свободу.

Справка УНИАН. 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию на задание ГРУ генштаба вооруженных сил России.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют.

Ежов обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.