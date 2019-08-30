В знак протеста: Фракция "ЕС" в полном составе покинула сессионный зал Рады

В сессионном зале в полном составе также отсутствует и фракция «Голос».

Фракция партии «Европейская солидарность» в полном составе покинула сессионный зал парламента.

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Как передает корреспондент УНИАН, все депутаты фракции без объяснений поднялись с мест и вышли из зала.

В кулуарах сопредседатель фракции «ЕС» Артур Герасимов сказал журналистам, что депутаты фракции покинули заседание в знак протеста против нарушений Конституции и законодательства Украины при принятии решений монобольшинством парламента.

«Фракция приняла решение не присутствовать при таком изнасиловании законодательства Украины», - отметил он.

Также Герасимов отметил, что многочисленные обращения депутатов фракции «ЕС» не были услышаны фракцией «Слуга народа».

Сейчас в парламенте продолжается голосование за ускоренное рассмотрение ряда законопроектов, которые были внесены в парламент президентом Украины.

По состоянию на 01:30, в сессионном зале в полном составе также отсутствует и фракция «Голос».

В зале находятся лишь несколько депутатов из фракций партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа - За жизнь», а также несколько внефракционных депутатов.

Во время голосования на табло высвечивается, что голосуют не более 260 народных депутатов, то есть это, по сути, только депутаты, входящие во фракцию «Слуга народа».