Литвин знает, какая идея окончательно разрушит работу ВР

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН заявляет, что согласительный совет не принял окончательного решения ни по одному вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после окончания заседания согласительного совета.

По словам В.ЛИТВИНА, как и до этого «регламента нет, Конституция не действует».

Депутат добавил, что можно лишь прогнозировать, что завтра будут попытки рассмотреть изменения к закону о статусе народного депутата. В частности, под видом отмены депутатской неприкосновенности будут попытки ввести императивный мандат.

Также, по словам В.ЛИТВИНА, не достигнуты никакие договоренности относительно избрания заместителей председателя ВР. Он отметил, что на согласительном совете не рассматривалась ни одна кандидатура – ни на должность первого заместителя председателя, ни на должность заместителя. В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что 2 и 3 апреля спикер Арсений ЯЦЕНЮК должен осуществить визит в Москву, и в такой ситуации практически некому будет вести заседание парламента.

По мнению депутата, по этим кадровым вопросам должны вести переговоры Партия регионов и правящая коалиция. В.ЛИТВИН отметил, что сам он не претендует на ни одну из этих должностей, а хочет оставаться руководителем своей фракции.

В.ЛИТВИН также напомнил, что выступает против выделения одного дня на пленарной неделе ВР для рассмотрения законопроектов, внесенных оппозицией. «Это окончательно разрушит работу ВР», - сказал он.