В БЮТ заявляют, что они готовятся к президентским выборам

Сегодня политический Блок Юлии Тимошенко готовится к выборам Президента Украины, отмечает народный депутат Украины, член политбюро партии ВО "Батькивщина" Геннадий ЗАДЫРКО.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке. "Сегодня мы на правильном пути, мы сегодня ставим перед собой серьезные задачи, мы готовимся к президентским выборам, не будем это скрывать", - заявил Г.ЗАДЫРКО. И добавил: "Все знают, что на носу президентские выборы. Все знают, что в 2010 году будет новый Президент в нашей стране". Депутат не стал называть предполагаемую кандидатуру будущего Президента и сказал только: "У меня нет никаких сомнений, будет сильнейший".

"Мы прекрасно понимаем, что одна из основных задач политической партии – это политическая борьба и участие в выборах, - повторил Г.ЗАДЫРКО. - Безусловно, наша политическая сила будет принимать участие в президентских выборах, и в этом нет никаких сомнений".

"Поэтому мы сегодня, безусловно, работаем над укреплением кадрового потенциала, работаем над укреплением партийных организаций", - заключил народный депутат.