Кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра внесли в Раду

Кандидатура Гончарука уже внесена для включения на голосование.

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сообщил, что на должность премьер-министра рассматривается кандидатура заместителя руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН, предложат ли сегодня кандидатуру Гончарука на пост главы правительства.

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"Я убежден, что мы будем рассматривать его кандидатуру", - сказал Гетманцев.

На уточняющий вопрос, Гончарук - единственная кандидатура на пост премьера, депутат ответил: "Насколько я знаю - да".

Кроме того, на вопрос, внесено ли в парламент соответствующее представление, он сказал, что не знает.

"Это действительно кандидатура, которая рассматривается сегодня, и она единственная. Готовится ли представление сейчас, или оно будет потом готовиться - я вам не могу ответить", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, в начале августа возможный руководитель будущей фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что у политсилы есть шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра, среди которых председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Гончарук и заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Именно Гончарука многие СМИ называли главной кандидатурой, которая будет внесена на утверждение парламента.