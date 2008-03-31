Украина и США сегодня подпишут ”космическое” соглашение

Посол Украины в США Олег ШАМШУР считает, что государственный визит президента США Джорджа БУША в Украину 31 марта -1 апреля будет знаковым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на брифинге в понедельник.

“Визит является знаковым не только потому, что он происходит после длительного перерыва -7 лет, но и потому, что происходит при новых условиях, связанных с переменами в Украине”, - сказал Олег ШАМШУР.

По словам посла, визит является случаем для президентов Украины и США обсудить вопрос стратегического характера двусторонних отношений, поддержку демократических процессов в Украине.

О.ШАМШУР сообщил, что сегодня в рамках визита в МИД Украины будет подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства.” Подписание данного соглашения является фактом признания возможностей Украины в сфере высоких технологий”, - отметил он.

По словам посла, соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве, которое также будет подписано в рамках визита, должно придать мощный импульс сотрудничеству в сфере торговли и привлечению инвестиций. О.ШАМШУР сообщил, что соглашение уже подписано в Вашингтоне американской стороной и сегодня его подпишет министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН. Согласно данному соглашению, будет создан Совет по вопросам инвестиций и торговли, на заседаниях которого будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Также будет подписана “дорожная карта”, которая определит перспективы двустороннего сотрудничества.

О.ШАМШУР также сообщил, что вчера были подписаны два важных контракта: относительно снабжения топлива для Южно-Уукраинской АЭС и относительно реализации проекта построения хранилища для отработанного топлива с украинских АЭС.

Отвечая на вопрос относительно мер безопасности во время визита президента США, О.ШАМШУР отметил, что “необходимо исходить из того, что террористические угрозы являются абсолютно реальными и меры безопасности оправданы”.