В аннексированном Крыму "завис" и вопрос с "вышками Бойко"

Об этом в статье для ZN.UA пишет кандидат юридических наук, заместитель председателя Общественной комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине Станислав Батрин.

По официальной информации ГПУ, российская сторона не допускает Украину к "вышкам", а "материалы этого дела были перевезены в Крым и, в связи с аннексией, там и остались", — как сообщил Н.Голомша.

По словам начальника управления по расследованию коррупционных преступлений П.Жебривского, "с вышками Бойко крайне сложно, поскольку нужен предмет — сами вышки, а нас россияне туда не пускают. Есть тело — есть дело. Обязательно должно быть вещественное доказательство, должна быть назначена экспертиза, после экспертизы должна быть доказательная экспертиза, потому что если доказательств не будет, то суд не вынесет решение".

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Впрочем, такое положение дел служит формальным оправданием украинской власти, почему на сегодняшний день не завершено расследование дела и не предъявлены обвинения ни Бойко (экс-министру), ни Бакулину (экс-главе "Нафтогаза"), ни Кацубе (бывшему заместителю "Нафтогаза"), а арест на имущество не был наложен, делает вывод автор.

Как известно, буровые платформы, закуплены "Черноморнафтогаз" также называют "вышками Бойко" в честь бывшего министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко (ныне вице-премьер).

В 2011 году "Черноморнефтегаз" на тендере приобрел две морские буровые платформы по цене 400 миллионов долларов каждая.

В первом тендере "Черноморнефтегаза" приняли участие только две, связанные между собой фирмы. Цена платформы (400 миллионов долларов) оказалась на 150 миллионов долларов выше, чем у производителя.

Во втором тендере приняли участие три посредника. СМИ утверждали, что рыночная цена второй платформы также колеблется около 200 миллионов долларов. Победителем оказалась "Рижская судоверфь" с ценой около 400 миллионов долларов.