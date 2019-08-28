На встрече "Слуги народа" с президентом присутствовали Гончарук и Рябошапка

На вопрос, когда и кто озвучит кандидатуру на должность премьера, Швец отметил, что это вопрос одного-двух дней.

На встрече депутатов от партии "Слуга народа" с президентом присутствовали заместитель руководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после встречи сказал новоизбранный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец.

На вопрос, была ли представлена на встрече кандидатура на должность премьер-министра он лишь отметил, что она будет озвучена руководством фракции.

На уточнение, шла ли речь о Гончаруке, парламентарий лишь заметил, что на встрече депутатов с президентом присутствовали Гончарук и Рябошапка.

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Среди представителей будущей фракции были также, в частности, новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук и председатель Подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат Дмитрий Разумков, добавил Швец.

"Мы общались широким кругом", - отметил он.

На вопрос, когда и кто озвучит кандидатуру на должность премьера, Швец ответил, что это вопрос одного-двух дней.

Также депутат затруднился ответить на вопрос, будет ли завтра в парламенте рассматриваться вопрос о премьер-министре.

На вопрос, сохранился ли в новом Кабмине должность вице-премьера, Швец ответил: "Вице-премьер-министр - конечно. Там, насколько мне известно, не предвидится никаких изменений по структуре Кабинета министров".