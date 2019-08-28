У Путина озвучили условия для проведения встречи глав стран "нормандского формата"

В Кремле предлагают дождаться результатов встречи помощников, которые должны подготовить встречу на высшем уровне.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин является сторонником проведения встречи глав стран "нормандского формата", но сначала нужно выполнить "домашнее задание", и о сроках говорить преждевременно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Путин тоже является сторонником этой встречи, но согласитесь, что для того, чтобы главы государств встретились и что-то начали обсуждать, кто-то должен эту встречу подготовить, фундамент для обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, возможно ли проведение такого саммита в ближайшие недели, как говорится в коммюнике по итогам встречи лидеров стран G7.

По его словам, пока помощники глав государств не встретились и не проделали эту домашнюю работу, говорить о сроках преждевременно.

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"Мы склонны дождаться результатов встречи помощников, которые должны подготовить встречу на высшем уровне", - сказал Песков.

При этом он не уточнил, когда может пройти такая подготовительная встреча, хотя "есть прикидки".

"Действительно, есть общий настрой на то, что надо проводить саммит. Нужно возобновлять работу в рамках "нормандской четверки". Президент Путин говорил, что является сторонником, он также говорил, что нужно подготовить эту встречу, дабы она была результативной", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что результативность встречи - в интересах каждого из четырех участников саммита.

Как сообщал УНИАН, 26 августа министр иностраннах дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств "нормандского формата". Среди них - разведение сил и средств начиная с трёх пилотных районов: Станицы Луганской, Петровского и Золотого, а также фиксация "в правовом смысле" "формулы Штайнмайера".