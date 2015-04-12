Чубаров требует обсуждать поставки воды в Крым с Меджлисом

Об этом написал глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

По его мнению, сейчас нет "ни одной причины для того, чтобы начинать какие-то переговоры по воде с оккупационными властями Крыма".

Читайте такжеВ Госводагентстве назвали условия подачи воды в оккупированный Крым"Рассуждения некоторых депутатов об «экономически обоснованных ценах» ничто иное, как цинизм и предательство по отношению к крымскотатарскому народу, украинцам, являющихся в прямом смысле заложниками оккупантов, терпящих ежедневно унижения и репрессии", - написал Чубаров.

Сторонникам поставки днепровской воды в оккупированный Крым он предложил "незамедлительно поменяться местами" с заместителем Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом, закрытым ФСБ в Симферопольском СИЗО.