Чубаров требует обсуждать поставки воды в Крым с Меджлисом

11:05, 12 апреля 2015
Политика
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Даже само обсуждение возможности поставки днепровской воды в Крым должно происходить с обязательным участием Меджлиса крымскотатарского народа

Чубаров назвал предателями сторонников поставок днепровской воды в Крым / Фото УНИАН

Об этом написал глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

По его мнению, сейчас нет "ни одной причины для того, чтобы начинать какие-то переговоры по воде с оккупационными властями Крыма".

Читайте такжеВ Госводагентстве назвали условия подачи воды в оккупированный Крым"Рассуждения некоторых депутатов об «экономически обоснованных ценах» ничто иное, как цинизм и предательство по отношению к крымскотатарскому народу, украинцам, являющихся в прямом смысле заложниками оккупантов, терпящих ежедневно унижения и репрессии", - написал Чубаров.

Сторонникам поставки днепровской воды в оккупированный Крым он предложил "незамедлительно поменяться местами" с заместителем Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом, закрытым ФСБ в Симферопольском СИЗО.

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