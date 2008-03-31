Буша в Борисполе встретят артиллерийскими залпами

Сегодня Президента США Джорджа БУША встретят салютом наций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Виктора Ющенко Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, так называемый салют наций прозвучит во время церемонии встречи Джорджа БУША в аэропорту «Борисполь». Он будет состоять из 21 артиллерийского залпа.

«Это старинная традиция: когда корабли заходили в дружеский порт, они разряжали пушки, чтобы продемонстрировать, что у них дружеские намерения, и нет намерений оскорбить людей, к которым они заплывают. Поэтому во время визитов со статусом “государственный” всегда звучит 21 артиллерийский залп», – сказала И.ВАННИКОВА.

Она также сообщила, что Дж.БУША будет встречать глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и послы двух стран Вильям ТЕЙЛОР и Олег ШАМШУР.