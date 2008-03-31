Что делать с Украиной, НАТО решит 4 апреля

Заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в Бухаресте запланировано на 4 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

И.ВАННИКОВА рассказала, что в этом мероприятии будут принимать участие главы государств и правительств Североатлантического альянса и, соответственно, Президент Украины. После заседания комиссии запланирована совместная пресс-конференция Президента Украины и генерального секретаря НАТО Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА.

И.ВАННИКОВА напомнила, что визит Президента в Бухарест начнется 3 апреля. В.ЮЩЕНКО планирует принять участие в рабочем ланче глав-государств и правительств стран-членов НАТО под председательством Я.СХЕФФЕРА.

На этот день также запланирован ряд двусторонних встреч, в частности с премьер-министром Нидерландов, премьер-министром Норвегии и премьером Люксембурга. Также планируется участие во встрече глав-государств контрибьюторов международных сил содействия безопасности в Афганистане под председательство Я.СХЕФФЕРА.

Сообщила И.ВАННИКОВА и об ориентировочном составе делегации. В частности с Президентом в Бухарест отправятся министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ и секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА.