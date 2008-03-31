У Тимошенко хотят зачистить газовых посредников и за пределами Украины тоже

Финансовое оздоровление НАК «Нафтогаз Украины» в результате возвращения компании монопольного права на газовом рынке позволит создать гарантии возврата кредитных средств кредитным учреждениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Отказ от посреднических схем существенно улучшит финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины» и, безусловно, его кредиторы смогут получить реальную гарантию возврата своих кредитов без каких-либо проблем и задержек», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В тоже время А.ТУРЧИНОВ не уточнил сроков, в течение которых НАК «Нафтогаз Украины» намерен направить организациям-кредиторам аудиторское заключение.

По словам А.ТУРЧИНОВА, правительство также для финансового оздоровления компании планирует создать условия для отсрочки налоговых платежей для «Нафтогаза». «Я думаю, что мы их поддержим, потому что очень большие объемы расчетов стоят перед «Нафтогазом». Сегодня полностью аккумулирован ресурс, чтобы полностью рассчитаться за газ, который потребляет Украина», - пояснил он.

Первый вице-премьер рассчитывает, что нынешние переговоры в Москве между «Нафтогазом» и российским «Газпромом» урегулируют проблемы газового рынка. «Я надеюсь, что будет схема не только без посредников на территории Украины, но и без посредников за ее пределами. Это наиболее оптимальный вариант, и я хочу верить, что и Президент ПУТИН, и будущий Президент, заинтересованы в том, чтобы тема «РосУкрЭнерго» ушла в прошлое как проблема вчерашнего дня», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщалось, в конце прошлого года представители компаний, которые руководят активами кредиторов “Нафтогаза”, заявили о возможном объявлении после 31 декабря 2007 года технического дефолта компании НАК «Нафтогаз Украины» в связи с отсутствием финансового отчета за 2006 год. По словам управляющих компаний, инвесторы могут заявить к досрочному погашению еврооблигации НАК на сумму 500 млн. долл.

26 декабря 2007 года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство остановило возможность объявления банкротом НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время 2 января Ю.ТИМОШЕНКО снова заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» находится на грани банкротства. По ее словам, компания не имеет утвержденного баланса газа на 2008 год, и имеет такую кредиторско-дебиторскую задолженность, которая свидетельствует о том, что «финансовое здоровье компании не обеспечено».

По ее словам, для сохранения компании правительство готово осуществить санацию предприятия за счет прямых бюджетных ассигнований, а также предоставить систему необходимых льгот.

Тогда же глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сообщил, что «Нафтогаз» завершила 2007 год с убытком около 5 млрд. грн., тогда как в 2006 году убыток компании составил 2,5 млрд. грн.

В госбюджете на 2008 год предусмотрено предоставление государственных гарантий по обязательствам НАК «Нафтогаз Украины » на сумму 12 млрд. грн.