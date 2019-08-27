В Раде появится подкомитет по надзору за спецслужбами

Членами подкомитета, подчеркнули в "Слуге народа", должны быть специалисты в данной сфере, которые не являются потенциально уязвимыми к воздействиям иностранных агентов.

Политическая партия "Слуга народа" намерена создать в новой Верховной Раде подкомитет по надзору за спецслужбами.

Об этом рассказала избранная народная депутатка от "Слуги народа" Анна Коваленко в интервью LB.ua.

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"Согласно закону "О комитетах Верховной Рады", они формируются сразу после выборов, в ходе дальнейшей работы парламента создать их невозможно. Поэтому закон о создании комитета по надзору за спецслужбами фактически начнет действовать уже во время работы Рады следующего созыва. Наш парламент создаст подкомитет", - пояснила будущий нардеп невозможность сразу создать комитет.

По словам Коваленко, членами подкомитета должны стать "люди, которые готовы разобраться в сфере и быть готовыми пройти через определенные ограничения". Главное, чтобы в данный подкомитет, подчеркнула она, не попали нардепы, потенциально уязвимые к воздействиям иностранных агентов или аффилированные с государством-агрессором.

Коваленко также выразила уверенность, что депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" не смогут работать в подкомитете.

Как сообщал УНИАН, подготовительная депутатская группа утвердила перечень вопросов, за которые будет отвечать каждый из 23 комитетов Верховной Рады Украины.